Якунина (Хмельнова) Анисия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.
Сын: Якунин Михаил Петров
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Сын: Якунин Филипп Петров
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Сын: Якунин Симеон Петров
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Якунин Иоанн Петров
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно