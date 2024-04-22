Якунина (Хмельнова) Анисия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Хмельнова) Анисия Иванова

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Хмелевский Иван Петров

Мать: Хмелевская Екатерина Кондратьева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.

Сын: Якунин Михаил Петров

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Якунин Филипп Петров

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Якунин Симеон Петров

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Якунин Иоанн Петров

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Василий Петров

Отец ребёнка: Якунин Петр Маркеллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Петр Маркеллов

Смерть
Неизвестно
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