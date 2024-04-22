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Якунин Петр Маркеллов

Место рождения

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

02.05.1870 ст.

Дата смерти

После 1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1870 ст.

Отец: Маркелл Евграфов

Мать: Дарья Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.

Сын: Якунин Михаил Петров

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Якунин Филипп Петров

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Якунин Симеон Петров

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Якунин Иоанн Петров

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Василий Петров

Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Анисия Иванова

Смерть
После 1913 ст.
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