Якунин Петр Маркеллов
Место рождения
Дата рождения02.05.1870 ст.
Дата смертиПосле 1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1870 ст.
Отец: Маркелл Евграфов
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1896 ст.
Сын: Якунин Михаил Петров
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1898 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Сын: Якунин Филипп Петров
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Сын: Якунин Симеон Петров
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Якунин Иоанн Петров
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якунина Анисия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Анисия Иванова
Смерть
После 1913 ст.