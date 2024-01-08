Хмелевская Матрена Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1815 по 1815
Дата смерти13.01.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Хмелевский Игнат Кондратьев
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Дочь: Хмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Сын: Хмелевский Парамон Кондратьев
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Сын: Хмелевский Кирил Кондратьев
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Сын: Хмелевский Антон Кондратьев
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Дочь: (Хмелевская) Ефросиния Кондратьева
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Сын: Хмелевский Петр Кондратьев
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Дочь: Еремеева (Хмелевская) Макрина Кондратьева
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Дочь: (Хмелевская) Агафья Кондратьева
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов
Дочь: (Хмелевская) Ольга Кондратьева
Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов