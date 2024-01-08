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Хмелевская Матрена Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1815 по 1815

Дата смерти

13.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Кондрат Епифанов

Рождение ребёнка
12.12.1836 ст.

Сын: Хмелевский Игнат Кондратьев

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1838 по 1841 ст.

Дочь: Хмелевская (Хмелевская) Екатерина Кондратьева

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1840 по 1851 ст.

Сын: Хмелевский Парамон Кондратьев

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1843 ст.

Сын: Хмелевский Кирил Кондратьев

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.

Сын: Хмелевский Антон Кондратьев

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1846 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ефросиния Кондратьева

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1847

Сын: Хмелевский Петр Кондратьев

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Рождение ребёнка
13.07.1850 ст.

Дочь: Еремеева (Хмелевская) Макрина Кондратьева

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1853 ст.

Дочь: (Хмелевская) Агафья Кондратьева

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1855 ст.

Дочь: (Хмелевская) Ольга Кондратьева

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1856 ст.

Сын: Хмельнов (Хмелевский) Александр Кондратьев (Кодратов)

Отец ребёнка: Хмелевский Кондрат Епифанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
13.01.1876 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
от горячки

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