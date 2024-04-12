Фурсов Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения06.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1892
Отец: Фурсов Иван Федорович
Мать: Фурсова Пелагия Ефимовна
Бракосочетание
24.10.1910
Рождение ребёнка
04.08.1911
Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.01.1913
Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1914
Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.09.1915
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно