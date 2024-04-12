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Фурсов Федот Иванович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1892

Отец: Фурсов Иван Федорович

Мать: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.10.1910

Жена: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Фурсов Тихон Федотович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Фурсов Иван Федотович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Фурсов Андрей Федотович

Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1915

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Афанасьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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