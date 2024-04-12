Фурсова (Филатова) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Филатов Афанасий
Бракосочетание
24.10.1910
Рождение ребёнка
04.08.1911
Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1913
Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1914
Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1915
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович
Смерть
Неизвестно