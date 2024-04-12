Фурсова (Филатова) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Филатова) Мария Афанасьевна

Фурсова (Филатова) Мария Афанасьевна

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Филатов Афанасий

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.10.1910

Муж: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Фурсов Тихон Федотович

Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Фурсов Иван Федотович

Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Фурсов Андрей Федотович

Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1915

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Фурсов Федот Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close