Фурсов Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения26.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Отец: Фурсов Федот Иванович
Военная служба
1941
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Лейтенант ЦАМО РФ шк-679,ящ-15
Военная награда
05.11.1944
Киев, Киевский уезд
ЦАМО РФ , Ф - 33-686046-20
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ картотека награждений щк-92,ящ-4
Военная награда
23.06.1945
ГУГВ ВВС дата подвига 25.08.42-01.10.42гг Приказ № 56/н ВВС КА
Награжден орденом 2Отечественной войны" 2-й ст. , ЦАМО РФ . Ф - 33-690306-2105
Смерть
Неизвестно