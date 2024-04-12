Фурсова (Парахина) Пелагия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Парахина) Пелагия Ефимовна

Место рождения

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1882

Сын: Фурсов Адриан Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1884

Сын: Фурсов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Фурсова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Фурсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1889

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Фурсов Федот Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Фурсов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Фурсов Федор Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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