Фурсова (Парахина) Пелагия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
23.08.1882
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1884
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Фурсова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1887
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.09.1889
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1892
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1895
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1897
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно