Фурсов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти20.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Фурсов Федор Николаевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1881
Жена: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
23.08.1882
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
10.10.1884
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Фурсова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
18.04.1887
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
20.09.1889
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
06.06.1892
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
27.02.1895
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна
Смерть
20.02.1897
Рождение ребёнка
14.05.1897
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна