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Фурсов Иван Федорович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

20.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Фурсов Федор Николаевич

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1882

Сын: Фурсов Адриан Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1884

Сын: Фурсов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Фурсова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Фурсов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1889

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Фурсов Федот Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Фурсов Василий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.02.1897
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Фурсов Федор Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Ефимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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