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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотрова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно