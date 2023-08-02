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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фурсов Иван Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смотрова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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