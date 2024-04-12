Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фурсов Федор Николаевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1872
Жена: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1874
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
19.06.1876
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат) 3
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
18.12.1885
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
25.07.1887
Дочь: Антонова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
05.03.1890
Сын: Фурсов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
19.06.1891
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1892
Дочь: Иустина Васильевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Рождение ребёнка
19.01.1896
Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна
Смерть
Неизвестно