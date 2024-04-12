Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фурсов Федор Николаевич

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1872

Жена: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1874

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: Фурсов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат) 3

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Фурсов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Дочь: Антонова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1890

Сын: Фурсов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Фурсов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: Иустина Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1896

Сын: Фурсов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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