Фурсова (Клевцова) Елена Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Клевцова) Елена Дорофеевна

Место рождения

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

24.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Клевцов Дорофей

Мать: не указана

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1872

Муж: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1874

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: Фурсов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат) 3

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Фурсов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Дочь: Антонова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1890

Сын: Фурсов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Фурсов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: Иустина Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1896

Сын: Фурсов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.11.1912
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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