Фурсова (Клевцова) Елена Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти24.11.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Клевцов Дорофей
Бракосочетание
08.11.1872
Рождение ребёнка
14.10.1874
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
19.06.1876
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (солдат) 3
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
18.12.1885
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
25.07.1887
Дочь: Антонова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
05.03.1890
Сын: Фурсов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
19.06.1891
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
01.10.1892
Дочь: Иустина Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Рождение ребёнка
19.01.1896
Отец ребёнка: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Смерть
24.11.1912