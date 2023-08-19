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Фурсов Иван Васильевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876

Отец: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Мать: Фурсова Елена Дорофеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.06.1894

Жена: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1895

Сын: Фурсов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1896

Дочь: Усова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1901

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1902

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Фурсов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Фурсов Онисим Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1911

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1913

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1918

Сын: Фурсов Никита Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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