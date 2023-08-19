Фурсов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1876
Бракосочетание
29.06.1894
Рождение ребёнка
12.07.1895
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1896
Дочь: Усова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1901
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1902
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1907
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
13.02.1910
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1911
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1913
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
05.10.1915
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1918
Мать ребёнка: Фурсова Анисия Михайловна
Смерть
Неизвестно