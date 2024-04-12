Фурсов Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти03.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Петина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотрова Александра Федоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
03.10.1892