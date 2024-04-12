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Фурсов Федор Николаевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фурсов Василий Федорович (унтер-офицер)

Мать ребёнка: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Петина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фурсов Иван Федорович

Мать ребёнка: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смотрова Александра Федоровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
03.10.1892
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