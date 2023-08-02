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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Гавриил (Николаевич?)

Отец ребёнка: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фурсов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Фурсов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

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