Фурсов Антон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /
Мать: ?
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фурсов Илья Антонович (унтер-офицер)
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1871
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1872
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1874
Дочь: Кубарева Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно