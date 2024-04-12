Фурсова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Евдокия Васильевна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

29.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фурсов Аким Антонович

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Иван Антонович

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1856

Муж: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Фурсов Тихон Антонович

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фурсов Илья Антонович (унтер-офицер)

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Фурсов Николай Антонович

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1872

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1874

Дочь: Кубарева Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.10.1909
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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