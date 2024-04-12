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Фурсов Тихон Антонович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

14.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Фурсов Антон Николаевич

Мать: Фурсова Евдокия Васильевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.01.1881

Жена: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Сын: Фурсов Павел Тихонович

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1889

Дочь: Усова Матрена Тихоновна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Фурсов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Фурсов Семен Тихонович

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1896

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Фурсова Параскева Тихоновна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.10.1902
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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