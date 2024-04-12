Фурсова (Голева) Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Голева) Агафья Дмитриевна

Место рождения

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Голев Дмитрий

Мать: не указана

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.01.1881

Муж: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1884

Сын: Фурсов Павел Тихонович

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1889

Дочь: Усова Матрена Тихоновна

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Фурсов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Фурсов Семен Тихонович

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1896

Дочь: Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Фурсова Параскева Тихоновна

Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.08.1918
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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