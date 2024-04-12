Фурсова (Голева) Агафья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти21.08.1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Голев Дмитрий
Бракосочетание
23.01.1881
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1884
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
18.10.1886
Сын: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
22.03.1889
Дочь: Усова Матрена Тихоновна
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
31.07.1891
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
15.04.1894
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
03.07.1896
Дочь: Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Фурсова Параскева Тихоновна
Отец ребёнка: Фурсов Тихон Антонович
Смерть
21.08.1918