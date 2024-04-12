Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)
Место рождения
Дата рождения18.10.1886
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1886
Отец: Фурсов Тихон Антонович
Бракосочетание
10.11.1904
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
25.10.1907
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Фурсов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Сотникова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
06.03.1915
Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Смерть
До 1917