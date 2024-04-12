Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.10.1886

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1886

Отец: Фурсов Тихон Антонович

Мать: Фурсова Агафья Дмитриевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Фурсов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Фурсов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Сотникова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close