Фурсова (Фурсова) Татьяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсова) Татьяна Стефановна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1886

Отец: Фурсов Стефан Ермилович

Мать: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Фурсов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Фурсов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Сотникова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Тихонович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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