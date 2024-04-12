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Фурсов Стефан Ермилович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фурсов Ермил Ионович (солдат)

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Фурсов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1871

Дочь: Хованцева Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Каширина Ксения Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Фурсов Лаврентий Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Фурсова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
06.03.1876

Сын: Фурсов Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1878

Дочь: Ускова Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1879

Сын: Фурсов Василий Стефанович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Фурсов Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1881

Сын: Фурсов Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.09.1882

Дочь: Фурсова Надежда Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1886

Дочь: Фурсова Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Фурсов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1890

Сын: Фурсов Федор Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
25.08.1891

Сын: Фурсов Константин Стефанович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1894

Дочь: Мезенцева Ефросинья (Евдокия) Стефановна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1917
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