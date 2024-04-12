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Фурсов Алексей Стефанович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1876

Отец: Фурсов Стефан Ермилович

Мать: Фурсова Елена Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Фурсов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Фурсов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Фурсов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Фурсов Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Фурсов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Фурсов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1912

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1913

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Сын: Фурсов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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