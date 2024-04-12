Фурсова (Кубарева) Ксения Козьминична
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кубарев Козьма
Бракосочетание
09.11.1894
Рождение ребёнка
02.10.1896
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Фурсов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
21.11.1904
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Фурсов Митрофан Алексеевич
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Фурсов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
14.03.1910
Сын: Фурсов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
16.05.1912
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
09.09.1913
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
21.08.1915
Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно