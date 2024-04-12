Фурсова (Кубарева) Ксения Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кубарева) Ксения Козьминична

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кубарев Козьма

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Фурсов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Фурсов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Фурсов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Фурсов Митрофан Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Фурсов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Сын: Фурсов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1912

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1913

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Сын: Фурсов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Фурсов Алексей Стефанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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