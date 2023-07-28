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Фурсов Василий Алексеевич
Фурсов Василий Алексеевич
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
22.02.1908
Пол
Мужской
Отец
Фурсов Алексей Стефанович
1876 г.р.
Мать
Фурсова (Кубарева) Ксения Козьминична
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908
Отец:
Фурсов Алексей Стефанович
Мать:
Фурсова Ксения Козьминична
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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