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Фурсов Василий Алексеевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1908

Отец: Фурсов Алексей Стефанович

Мать: Фурсова Ксения Козьминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область