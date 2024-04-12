Фурсова (Фурсова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1887
Отец: Фурсов Иван Федорович
Мать: Фурсова Пелагия Ефимовна
Бракосочетание
09.11.1908
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Фурсов Иван Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (солдат)
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Пелагия Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (солдат)
Рождение ребёнка
07.03.1914
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (солдат)
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Агрипена Ильинична
Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (солдат)
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Фурсов Василий Ильич
Отец ребёнка: Фурсов Илья Ильич (солдат)
Смерть
Неизвестно