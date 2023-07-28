Фурсов Илья Ильич (солдат)
Место рождения
Дата рождения07.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1890
Отец: Фурсов Илья Дмитриевич
Мать: Фурсова Марина Павловна
Бракосочетание
09.11.1908
Рождение ребёнка
20.09.1909
Сын: Фурсов Иван Ильич
Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Пелагия Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1914
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Агрипена Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Фурсов Василий Ильич
Мать ребёнка: Фурсова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно