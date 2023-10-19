Voeikov Vasili Petrovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1790
Дата смерти12.01.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1790
Бракосочетание
26.08.1829
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1830
Сын: Voeikov Pyotr Vassilievich
Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Voeikov Nikolai Vasilevich
Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воейкова Варвара Емилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Avdotya Vasilievna
Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna
Работа или профессия
Неизвестно
вице-председатель Императорского Российского бегового общества
Смерть
12.01.1880
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
1880
Tambov Oblast Russia
Tambov Oblast Russia