Voeikov Vasili Petrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVoeikov Vasili Petrovich

Voeikov Vasili Petrovich

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1790

Дата смерти

12.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1790

Отец: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Мать: Voeikova Maria Alexeyevna Алексеевна

Бракосочетание
26.08.1829

Жена: Voeikova Praskovia Petrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1830

Сын: Voeikov Pyotr Vassilievich

Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Voeikov Nikolai Vasilevich

Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воейкова Варвара Емилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Avdotya Vasilievna

Мать ребёнка: Voeikova Praskovia Petrovna

Работа или профессия
Неизвестно
вице-председатель Императорского Российского бегового общества
Смерть
12.01.1880
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Похороны
1880
Tambov Oblast Russia
Tambov Oblast Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close