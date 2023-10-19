Voeikova (Mosolova) Maria Alexeyevna Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1761
Дата смерти24.05.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1784
Сын: Voeikov Николай старший Петрович
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1787
Сын: Voeikov Nikolai Petrovich Jr. Петрович
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1790
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zavyaskina Maria Petrovna
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
бригадирша, помещица Одоевского и Ефремовского уездов
Смерть
24.05.1833
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва