Voeikova (Mosolova) Maria Alexeyevna Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Mosolova) Maria Alexeyevna Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1761

Дата смерти

24.05.1833

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1784

Сын: Voeikov Николай старший Петрович

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
30.09.1787

Сын: Voeikov Nikolai Petrovich Jr. Петрович

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Voeikov Sergei Петрович

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Voeikov Dmitri Петрович

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1790

Сын: Voeikov Vasili Petrovich

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zavyaskina Maria Petrovna

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
бригадирша, помещица Одоевского и Ефремовского уездов
Смерть
24.05.1833
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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