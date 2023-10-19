Voeikov Dmitri Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVoeikov Dmitri Петрович

Voeikov Dmitri Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Voeikov Pyotr Alexeyevich Алексеевич

Мать: Voeikova Maria Alexeyevna Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыженская Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
отставной прапорщик, коннозаводчик
Смерть
После 1876
Похороны
Неизвестно
Спасо-Яковлев м-рь
Спасо-Яковлев м-рь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close