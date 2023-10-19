Voeikov Dmitri Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыженская Варвара Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной прапорщик, коннозаводчик
Смерть
После 1876
Похороны
Неизвестно
Спасо-Яковлев м-рь
Спасо-Яковлев м-рь