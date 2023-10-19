Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Voeikov Dmitri Петрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1851

Сын: Ладыженский Федор Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович

Рождение ребёнка
01.04.1852

Сын: Ладыженский Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1853

Дочь: Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович

Рождение ребёнка
22.02.1855

Дочь: (Ладыженская) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Ладыженский Николай Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович

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