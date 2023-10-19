Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Voeikov Dmitri Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1851
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1852
Сын: Ладыженский Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1853
Дочь: Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1855
Дочь: (Ладыженская) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1859
Сын: Ладыженский Николай Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Федорович