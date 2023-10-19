Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1853

Отец: Ладыженский Илья Федорович

Мать: Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.04.1871

Муж: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1872

Сын: Goriainov Alexei Alexeievitch

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
?.02.1874

Дочь: (Goriainov) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Goriainov (Goriainov) Tatiana Alekseevna

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.11.1878

Сын: Горяинов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: (Горяинова) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1889

Сын: Горяинов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Горяинова) Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич

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