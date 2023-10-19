Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1853
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1853
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.04.1871
Рождение ребёнка
26.03.1872
Сын: Goriainov Alexei Alexeievitch
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
?.02.1874
Дочь: (Goriainov) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Goriainov (Goriainov) Tatiana Alekseevna
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1878
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: (Горяинова) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1889
Сын: Горяинов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Горяинова) Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич