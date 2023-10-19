Горяинов Алексей Алексеевич
Место рожденияYaroslavl Oblast Russia
Дата рождения15.04.1840
Дата смерти07.10.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Yaroslavl Oblast Russia
Бракосочетание
04.04.1871
Рождение ребёнка
26.03.1872
Сын: Goriainov Alexei Alexeievitch
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
?.02.1874
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Goriainov Tatiana Alekseevna
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
29.11.1878
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
28.06.1889
Сын: Горяинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал Майор кавалерии
Смерть
07.10.1917