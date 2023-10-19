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Горяинов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Yaroslavl Oblast Russia

Дата рождения

15.04.1840

Дата смерти

07.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Yaroslavl Oblast Russia
Бракосочетание
04.04.1871

Жена: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
26.03.1872

Сын: Goriainov Alexei Alexeievitch

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
?.02.1874

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Goriainov Tatiana Alekseevna

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
29.11.1878

Сын: Горяинов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
28.06.1889

Сын: Горяинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Горяинова Варвара Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал Майор кавалерии
Смерть
07.10.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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