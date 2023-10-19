Ладыженский Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1851
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1851
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1893
Сын: Lodizhensky Ilya Feodorovich
Мать ребёнка: Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна
Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Lodyzhenskiy Petr Fedorovich
Мать ребёнка: Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна
Москва, город федерального значения Москва