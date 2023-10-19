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Ладыженский Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1851

Отец: Ладыженский Илья Федорович

Мать: Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Lodizhensky Ilya Feodorovich

Мать ребёнка: Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна

Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Lodyzhenskiy Petr Fedorovich

Мать ребёнка: Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва

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