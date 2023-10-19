Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1893
Сын: Lodizhensky Ilya Feodorovich
Отец ребёнка: Ладыженский Федор Ильич
Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Lodyzhenskiy Petr Fedorovich
Отец ребёнка: Ладыженский Федор Ильич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно