Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадыженская (Ховрина) Александра Леонидовна

Ладыженская (Ховрина) Александра Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Lodizhensky Ilya Feodorovich

Отец ребёнка: Ладыженский Федор Ильич

Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Lodyzhenskiy Petr Fedorovich

Отец ребёнка: Ладыженский Федор Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close