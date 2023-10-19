Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Voeikov Dmitri Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
06.01.1867
Сын: Кудрявцев Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович
Рождение ребёнка
10.12.1869
Сын: Кудрявцев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович