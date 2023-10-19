Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Voeikov Dmitri Петрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1866

Муж: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович

Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Кудрявцев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович

Рождение ребёнка
10.12.1869

Сын: Кудрявцев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Дмитрий Ростиславович

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