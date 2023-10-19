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Кудрявцев Дмитрий Ростиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1866

Жена: Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Кудрявцев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.12.1869

Сын: Кудрявцев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Гончарова (Воейкова) Зинаида Дмитриевна

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