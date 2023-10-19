Voeikova (Molchanova) Praskovia Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1808
Дата смерти20.07.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1829
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1830
Сын: Voeikov Pyotr Vassilievich
Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Voeikov Nikolai Vasilevich
Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Avdotya Vasilievna
Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.07.1834
Похороны
Неизвестно
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы