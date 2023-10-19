Voeikova (Molchanova) Praskovia Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Molchanova) Praskovia Petrovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1808

Дата смерти

20.07.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1829

Муж: Voeikov Vasili Petrovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1830

Сын: Voeikov Pyotr Vassilievich

Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Voeikov Nikolai Vasilevich

Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Avdotya Vasilievna

Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.07.1834
Похороны
Неизвестно
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы
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