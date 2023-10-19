Voeikov Nikolai Vasilevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1832
Дата смерти26.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1832
Бракосочетание
14.02.1864
Рождение ребёнка
30.10.1865
Сын: Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич
Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1868
Сын: Woyeikow Vladimir Nikolaevich
Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна
Рождение ребёнка
03.04.1877
Дочь: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна
Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна
Смерть
26.09.1898