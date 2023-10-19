Voeikov Nikolai Vasilevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov Nikolai Vasilevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1832

Дата смерти

26.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1832

Отец: Voeikov Vasili Petrovich

Мать: Voeikova Praskovia Petrovna

Бракосочетание
14.02.1864

Жена: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Рождение ребёнка
30.10.1865

Сын: Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич

Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1868

Сын: Woyeikow Vladimir Nikolaevich

Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1877

Дочь: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна

Мать ребёнка: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
26.09.1898
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