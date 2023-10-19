Voeikov (Pr. Dolgorukova) Varvara Vladimirovna Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov (Pr. Dolgorukova) Varvara Vladimirovna Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1840

Дата смерти

20.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1840

Отец: Dolgorukov Vladimir Andreevich Андреевич

Мать: Долгорукова Варвара Васильевна

Бракосочетание
14.02.1864

Муж: Voeikov Nikolai Vasilevich

Рождение ребёнка
30.10.1865

Сын: Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич

Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1868

Сын: Woyeikow Vladimir Nikolaevich

Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1877

Дочь: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна

Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
20.08.1909
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