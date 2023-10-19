Voeikov (Pr. Dolgorukova) Varvara Vladimirovna Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1840
Дата смерти20.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1840
Бракосочетание
14.02.1864
Рождение ребёнка
30.10.1865
Сын: Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич
Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1868
Сын: Woyeikow Vladimir Nikolaevich
Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich
Рождение ребёнка
03.04.1877
Дочь: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна
Отец ребёнка: Voeikov Nikolai Vasilevich
Смерть
20.08.1909