Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.10.1865

Дата смерти

26.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1865

Отец: Voeikov Nikolai Vasilevich

Мать: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Voeikov Vladimir Alexandrovich Александрович

Мать ребёнка: Voeikov Maria Vladimirnova

Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Popoff Tatiana Alexandrovna Александровна

Мать ребёнка: Voeikov Maria Vladimirnova

Смерть
26.02.1942
Похороны
Неизвестно
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