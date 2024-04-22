Воейков Alexandre Nikolaevich Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1865
Дата смерти26.02.1942
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1865
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Voeikov Vladimir Alexandrovich Александрович
Мать ребёнка: Voeikov Maria Vladimirnova
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Popoff Tatiana Alexandrovna Александровна
Мать ребёнка: Voeikov Maria Vladimirnova
Смерть
26.02.1942
Похороны
Неизвестно