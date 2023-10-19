Popoff (Voeikov) Tatiana Alexandrovna Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1905
Дата смерти?.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.07.1974
New Jersey United States
New Jersey United States
Похороны
Неизвестно
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States
316 Cassville Road, , , 08527 Jackson Township, NJ United States