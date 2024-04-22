von Nolcken (Voeikov) Maria Nikolaevna Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1877
Дата смерти27.09.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877
Бракосочетание
16.10.1904
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Von Drachenfels Maria (Mania)
Отец ребёнка: Von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
27.09.1968
Schliersee, Germany
Schliersee, Germany