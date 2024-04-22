von Nolcken (Voeikov) Maria Nikolaevna Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nolcken (Voeikov) Maria Nikolaevna Николаевна

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

03.04.1877

Дата смерти

27.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877

Отец: Voeikov Nikolai Vasilevich

Мать: Voeikov Varvara Vladimirovna Владимировна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
16.10.1904

Муж: Von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Von Drachenfels Maria (Mania)

Отец ребёнка: Von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
27.09.1968
Schliersee, Germany
Schliersee, Germany
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