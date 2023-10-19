von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович
Место рожденияKostjuhowska
Дата рождения13.03.1874
Дата смерти20.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Kostjuhowska
Бракосочетание
16.10.1904
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Von Drachenfels Maria (Mania)
Мать ребёнка: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1953
Herzberg Harz, Germany
Herzberg Harz, Germany