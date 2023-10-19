von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович

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Место рождения

Kostjuhowska

Дата рождения

13.03.1874

Дата смерти

20.01.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Kostjuhowska
Бракосочетание
16.10.1904

Жена: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Von Drachenfels Maria (Mania)

Мать ребёнка: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1953
Herzberg Harz, Germany
Herzberg Harz, Germany
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