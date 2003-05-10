von Drachenfels (von Nolcken) Maria (Mania) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Drachenfels (von Nolcken) Maria (Mania)

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.10.1906

Дата смерти

10.05.2003

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906

Отец: Von Nolcken Eugen* Leopold Станиславович

Мать: Von Nolcken Maria Nikolaevna Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.05.1941

Муж: Von Drachenfels Friedrich* Carl Peter Andreas

Waldenau
Waldenau
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Von Drachenfels Friedrich* Carl Peter Andreas

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.05.2003
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