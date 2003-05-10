von Drachenfels (von Nolcken) Maria (Mania)
Место рождения
Дата рождения29.10.1906
Дата смерти10.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906
Бракосочетание
22.05.1941
Waldenau
Waldenau
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Von Drachenfels Friedrich* Carl Peter Andreas
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.05.2003