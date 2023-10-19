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Voeikov Pyotr Vassilievich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1830

Дата смерти

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1830

Отец: Voeikov Vasili Petrovich

Мать: Voeikova Praskovia Petrovna

Бракосочетание
12.02.1854

Жена: Voeikova Elizaveta Pavlovna

Рождение ребёнка
14.01.1858

Сын: Voeikov Sergei Petrovich

Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Pavlovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Mengden Olga Petrovna

Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Pavlovna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1867
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