Voeikov Pyotr Vassilievich
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1830
Дата смертиОколо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1830
Бракосочетание
12.02.1854
Рождение ребёнка
14.01.1858
Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Pavlovna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Mengden Olga Petrovna
Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Pavlovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1867