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Voeikov Sergei Petrovich

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.01.1858

Дата смерти

06.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1858

Отец: Voeikov Pyotr Vassilievich

Мать: Voeikova Elizaveta Pavlovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.09.1886

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1887

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1888

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1889

Сын: Woeikov Nikolai Sergeevich

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Voeikoff Pyotr Sergeevich

Мать ребёнка: не указана

Развод
11.10.1891

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1892

Сын: Woeikov Sergei Sergeevich Сергеевич

Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna

Бракосочетание
15.09.1892

Жена: Voeikova Varvara Nikolaevna

Рождение ребёнка
1894

Сын: Voeikov Dmitriy Sergeevich

Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna

Рождение ребёнка
1895

Сын: Voeikoff Vasili Sergeevich

Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.06.1929
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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