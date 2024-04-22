Voeikov Sergei Petrovich
Место рождения
Дата рождения14.01.1858
Дата смерти06.06.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1858
Рождение ребёнка
15.07.1887
Дочь: Ольга Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1888
Дочь: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
23.09.1889
Сын: Woeikov Nikolai Sergeevich
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1890
Сын: Voeikoff Pyotr Sergeevich
Рождение ребёнка
19.08.1892
Сын: Woeikov Sergei Sergeevich Сергеевич
Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna
Бракосочетание
15.09.1892
Рождение ребёнка
1894
Сын: Voeikov Dmitriy Sergeevich
Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna
Рождение ребёнка
1895
Сын: Voeikoff Vasili Sergeevich
Мать ребёнка: Voeikova Varvara Nikolaevna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.06.1929
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область