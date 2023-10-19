Voeikova (Gorstkina) Elizaveta Pavlovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Gorstkina) Elizaveta Pavlovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

12.01.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1854

Муж: Voeikov Pyotr Vassilievich

Рождение ребёнка
14.01.1858

Сын: Voeikov Sergei Petrovich

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Vassilievich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Mengden Olga Petrovna

Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Vassilievich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.01.1893
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