Voeikova (Gorstkina) Elizaveta Pavlovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти12.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1854
Рождение ребёнка
14.01.1858
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Vassilievich
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Mengden Olga Petrovna
Отец ребёнка: Voeikov Pyotr Vassilievich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.01.1893