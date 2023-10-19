Воейкова (N.N.) Варвара Емилиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1867
Похороны
Неизвестно
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы.
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы.