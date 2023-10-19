Воейкова (N.N.) Варвара Емилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (N.N.) Варвара Емилиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Voeikov Vasili Petrovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1867
Похороны
Неизвестно
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы.
в Смоленской церкви, в приделе Великомученицы Параскевы.
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