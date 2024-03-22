Рязанцева (Степанова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.10.1904
Дата смерти28.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904
Крещение
17.10.1904
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Godparents:Кретовки: Агафья Петрова Кретова
Бракосочетание
11.11.1925
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Рязанцев Михаил
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1931
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1933
Дочь: Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Белокопытова Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1937
Сын: Рязанцев Вениамин Егорович
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1940
Дочь: Евсюкова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович
Смерть
28.07.1984
Похороны
Неизвестно