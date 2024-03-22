Рязанцева (Степанова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Степанова) Анна Владимировна

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Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.10.1904

Дата смерти

28.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904

Отец: Степанов Владимир Миронович

Мать: Степанова Пелагея Симоновна

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.10.1904
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Godparents:Кретовки: Агафья Петрова Кретова
Бракосочетание
11.11.1925

Муж: Рязанцев Егор Иванович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Рязанцев Михаил

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1931

Сын: Рязанцев Павел Егорович

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.10.1933

Дочь: Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Белокопытова Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1937

Сын: Рязанцев Вениамин Егорович

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1940

Дочь: Евсюкова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Рязанцев Егор Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.07.1984
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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