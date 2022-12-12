Степанова Пелагея Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Пелагея Симоновна

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Место рождения

Перевозинка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 18.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Симон

Мать: не указана

Перевозинка
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Рязанцева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович

Кретовка
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Степанов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 18.01.1979
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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