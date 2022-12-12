Степанова Пелагея Симоновна
Место рожденияПеревозинка
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 18.01.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Симон
Мать: не указана
Перевозинка
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Рязанцева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович
Кретовка
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Степанов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир Миронович
Смерть
Около 18.01.1979
Похороны
Неизвестно